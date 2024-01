Cosa gli ho visto fare con l' oste romano | Max Giusti | l' impensabile serata di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si parla solo, o quasi, di. Ovvio, dopo la leggendaria impresa agli Australian Open nella finale contro Daniil Medvedev, una vittoria che scrive una pagina di storia del tennis. E si parla molto del "freddo", ragazzo posato e riservato, ma con una mentalità e una determinazione che fanno paura. Ma sicuri che sia poi così "freddo"? Una testimonianza che smentisce la convinzione arriva direttamente da Max, il comico che è anche consigliere della Federtennis, interpellato dalla AdnKronos. Epremette: "Molti pensano chesia freddo e glaciale, ma non è così. È un ragazzo pieno di emozioni, solo che ha imparato a gestirle, ed è di una simpatia che per me è difficile infilare una battuta prima di lui quando siamo tra amici. Con la battuta mi frega ...