Cosa devi fare all' Ariston Amadeus invita Sinner a Sanremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il sogno disi chiama. Il conduttore, che sta per iniziare il suo quinto (e forse) ultimo Festival vorrebbe sul palco dell'Jannik: il ragazzo d'oro, più amato da tutti (sportivi e non) potrebbe arrivare come super ospite a. Sarebbe un colpaccio per il grande, alle prese con le ultimissime rifiniture prima dell'inizio della kermesse canora. «si ama, Janniksi ama. Complimenti. Questo messaggio è per te Jannik - dicesu Instagram - Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l'nvito a venire al Festival di». Inizia così il messaggio video con cuidai suoi profili social Jannik ...