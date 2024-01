Corteo pro Palestina a Milano | “Sionisti come SS | fermare il genocidio”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nuova manifestazione oggi ain sostegno del popolo palestinese, dopo il sit in di ieri sfociato anche in alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine. Tra bandiere palestinesi e qualche bandiera rossa, in tanti, molti con la kefiah al collo, hanno sfilato inda piazzale Loreto dietro lo striscione con