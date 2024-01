Corteo bis pro-Palestina In duemila sfilano con bimbi fantoccio e mani “insanguinate“

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Unpartecipato e pacifico quello organizzato ieri in sostegno al popolo palestinese. Circapersone hanno sfilato partendo da piazzale Loreto, lungo via Padova, fino all’anfiteatro Martesana, senza particolari momenti di tensione. Tra ifestanti sventolavano anche bandiere dello Yemen, della Tunisia e del Sudafrica, con cartelli in solidarietà ai "120 giornalisti uccisi" durante il conflitto. Alcune donne avevano con loro dei fantocci di bambini e lee la faccia colorate di rosso a rappresentare sangue finto. "Avete creato una nuova resistenza, una nuova generazione di resistenza" hanno urlato ifestanti invitando ila sfilare con il pugno in alto. "Tutto il Nord Italia è qui - hanno aggiunto - con persone arrivate dal Piemonte, dalla Liguria e ...

