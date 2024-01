Coppia fugge senza pagare il conto | ristoratore mette loro foto online | “Aiutateci a trovare gli scrocconi”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Unacena in un lussuoso ristorante del centro città per poi darsi alla fugae lasciando così da saldare un salatissimoda 400 euro. Accade a Salerno. Ma stavolta il proprietario del locale decide di reagire per ottenere giustizia. Dopo aver visionato le immagini girate dalle telecamere interne del ristorante ha deciso infatti di diffondere sui social l’immagine dei due truffatori, anche se con il volto oscurato, chiedendo agli utenti di aiutarli a riconoscerli.Leggi anche: Chef ucciso nel ristorante, la moglie scappa nuda. Ma il killer la raggiunge e… Secondo quanto raccontato dal, lasi sarebbe data a gambe levate dopo essere uscita all’esterno con la scusa di fumare una sigaretta. Durante la cena i due truffatori avevano mangiato pesce ...