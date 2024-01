Coppa d’Asia | fine del sogno per la Palestina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024), finisce l’avventura dellaagli ottavi di finale: passa in vantaggio con il Qatar poi la rimonta avversaria La favola della, nazionale di un paese dilaniato dalla guerra, infinisce agli ottavi contro il Qatar. Rammarico per la nazionale palestinese, che era passata in vantaggio con Dabbagh, prima che le due reti dei qatarioti. Nell’altro ottavo odierno la Giordania batte l’Iraq in una sfida con due espulsi, uno per parte, e le due reti dei giordani per il definitivo 3-2, che sono arrivate nei minuti di recupero. Domani toccherà a Uzbekistan-Thailandia e l’Arabia Saudita di Mancini contro la Corea del Sud.