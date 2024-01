Coppa d’Asia 2024 | la Giordania ribalta l’Iraq nel finale e vola ai quarti

Mezzo milione di persone in Cile tiferà oggi Palestina nell’ottavo di Coppa d’Asia contro i padroni di casa del Qatar. A Santiago saranno le 13 al ... (ilfattoquotidiano)

I pronostici di giovedì 25 gennaio : Coppa d’Asia , FA Cup, Coppa del Re, in campo pure la Super Lig turca e la Coppa d’Olanda. I quarti di finale di ... (ilveggente)

Il fascino del calcio è che se ne sbatte di logica, grandi numeri, arroganza. La Coppa d’Asia in corso in Qatar è un manifesto dell’imprevedibilità ... (ilfattoquotidiano)

Palestina e Siria - storica qualificazione agli ottavi in Coppa d’Asia

Doha, 24 gennaio – Il calcio per darsi una speranza e un sogno. Palestina e Siria approdano agli ottavi di finale della Coppa d’Asia in corso in ... (sport.quotidiano)