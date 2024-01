Coppa d'Asia 2024 | Giordania e Qatar ai quarti | tutto il tabellone

La Palestina sogna per alcuni minuti e passa in vantaggio nella sfida degli ottavi di Coppa d’Asia 2024 , poi però il Qatar fa valere il maggior ... (sportface)

Il destino di nascere con un cognome che in Iraq non evoca bei ricordi, la vita da sfollato, il padre generale dell'esercito ucciso da Al... (calciomercato)

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Si interrompe agli ottavi di finale il sogno della Palestina in Coppa d'Asia. Infatti Dabbagh, a segno anche oggi, e compagni sono stati sconfitti per 2-1 dal Qatar, nazionale ...Un girone concluso al primo posto da imbattuta, ma l`Arabia Saudita di Roberto Mancini dovrà ribaltare i pronostici per raggiungere i quarti in Coppa d`Asia. Il.Un’espulsione davvero surreale in Coppa d’Asia ha buttato fuori l’Iraq dalla competizione: la Giordania, che era sotto 2-1, ha ...