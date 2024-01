Coppa Africa | domani in tv si chiudono gli ottavi | Mali-Burkina e Marocco-Sudafrica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Milano, 29 gennaio 2024 -controFaso econtro Sudsono le ultime due sfide per capire chi passerà ai quarti di finale dellad'2024. Un'edizione che sta regalando, come spesso accade, continui colpi di scena come l'eliminazione ai rigori dell'Egitto, i flop di Tunisia e Ghana ma anche le rivelazioni Guinea e Capo Verde., a partire dalle ore 18 italiane, vivremo le ultime due gare per completare ufficialmente il tabellone dei quarti di finale che si giocheranno venerdì 2 e sabato 3 febbraio. Vediamo nel dettaglio le due sfide, con le probabili formazioni e dove poter seguire i match in televisione. La solidità delcontro la rivelazioneFaso Con un solo gol subito in tre ...