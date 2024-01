Controlli dei Carabinieri durante la ‘movida’ in valle caudina | le sanzioni

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdella Compagnia di Montesarchio (Bn), su disposizione del Comando Provinciale di Benevento, nel fine settimana, hanno eseguito miratinella cittadina della, finalizzati principalmente al controllo dei locali della “Movida” ed al rispetto delle regole della circolazione stradale. Le attività, che hanno visto l’impiego di n.8 equipaggi automontati composti da n. 16 militari dipendenti dalla Compagnia, unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Benevento e Unità Cinofile di Sarno, hanno consentito di controllare diversi esercizi commerciali, 68 persone di interesse operativo e 30 veicoli, effettuare 2 perquisizioni, elevare 7 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo di 2.464,00 (duemilaquattrocentosessantaquattro) euro ed effettuare vari ...

