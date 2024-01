Controlli a Mergellina effettuati dalla Polizia di Stato

(Di lunedì 29 gennaio 2024)dinella zona movida degli chalet e in largo Sermoneta Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale dellaLocale, hanno effettuatonella zona movida degli “chalet” die in largo Sermoneta. Il predetto, che dovrà espiare la pena di 6 anni, 7 mesi e 12 giorni di reclusione per furto aggravato e rapina, commessi a Marigliano e ad Avellino, tra il 2006 e il 2020, èrintracciato in Piazzetta Santa Maria ad Agnone. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno effettuato controlli nella ...NAPOLI - Domenica di caos a Mergellina, come documentato dal deputato Francesco Emilio Borrelli durante un sopralluogo, in particolare davanti a un notissimo ...Parallelamente, sono stati effettuati controlli sulla sicurezza stradale in varie zone di Napoli, come Via Mergellina e Via Orazio, dove sono stati verbalizzati veicoli senza assicurazione e un ...