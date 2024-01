Contratto di servizio da 250 milioni Provincia Trento-Trenitalia

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Laautonoma dihanno siglato il nuovodi2024-2033 per la gestione lungo le linee Verona--Bassano. Un affidamento con cui laimpegna nei suoi bilanci 254,4di euro. Gli investimenti, 178di euro, hanno l'obiettivo di migliorare la qualità del trasporto ferroviario sull'intero territoriole e sono mirati all'utenza pendolare e ai prossimi giochi olimpici del 2026. Per ladi, ha spiegato il presidente Maurizio Fugatti, "un impegno importante per favorire importanti investimenti per i nuovi treni e sviluppare l'offerta a 360 gradi. Con un'attenzione a tutte ...

La Provincia autonoma di Trento e Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, hanno siglato il nuovo Contratto di Servizio 2024-2033 per la gestione dei