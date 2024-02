Continuano i lavori al Palazzetto dello sport di Pioppo | arrivato oggi il primo carico di legname

Continua ad essere critica la situazione nelle strade del capoluogo dove proliferano le segnalazioni di buche e voragini. Un problema che interessa, in uguale misura, sia i tratti di rete ...L'assessore regionale Claudia Maria Terzi ha parlato dello sviluppo delle infrastrutture regionali, a partire dai piani per gli aeroporti ...Questa riduzione segna potenzialmente la fine di un periodo di generose agevolazioni fiscali, a meno che il Parlamento o il governo non decidano di intervenire con proroghe o misure protettive, in ...