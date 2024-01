Conti in tasca alle imprese | Metà guadagno in tasse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Massa-Carrara, 29 gennaio 2024 – “Su 2 euro guadagnati da un imprenditore autonomo o libero professionista, 1 se ne va in. La pressione fiscale, sui contribuenti onesti, è in media quasi al 50% e i dati del Ministero dell’economia e della finanza sull’evasione ci paiono inattendibili". Non le manda a dire la Confartigianato di Massa Carrara e Lunigiana che rilancia l’analisi fornita dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre. "Nel 2023 i contribuenti italiani fedeli al fisco hanno subìto una pressione fiscale reale del 47,4%: quasi 5 punti in più rispetto al dato ufficiale, che l’anno scorso si è attestato al 42,5%. Un incremento che pensa in maniera gravosa sulle tasche di tutti gli autonomi, incidendo in maniera negativa sulla qualità della loro vita per chi non può usufruire di ferie, riposi, congedi e altri strumenti che invece appartengono al lavoro ...