Congedi e permessi negati ai genitori dello stesso sesso | a Bergamo condannata l’Inps Dovrà modificare il sito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024)– Dal Tribunale diarriva una sentenza che può cambiare la vita di molte famiglie con figli. Con pronuncia del 25 gennaio il giudice orobico ha condannatoil sistema informatico con cui, obbligatoriamente, devono essere inviate le domande per ottenere iali, stabilendo che è discriminatorio impedirne l’accesso alle famiglie omoali. L’azione collettiva I diritti “” La decisione del giudice I commenti L’azione collettiva La decisione è l’edi un’azione “collettiva” promossa nel maggio 2023 da Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI+, in quanto associazione rappresentativa legittimata ad avviare autonomamente e direttamente un processo, ed ...