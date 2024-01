Confindustria | l’impatto economico del Salone Nautico di Genova sul territorio supera i 72 mln di euro

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – Con la partecipazione al Boot di Düsseldorf si è conclusa la prima tappa del progetto 2024 di promozione internazionale del 64°Internazionale die di sostegno delle aziende italiane ambasciatrici del Made in Italy del settore a livello globale. Il programma di internazionalizzazione proseguirà nei prossimi mesi con le attività già pianificate (Miami International Boat Show, Dubai International Boat Show, Smm Amburgo, Ibex Show Tampa – Florida, Fort Lauderdale Boat Show, Metstrade Amsterdam) e con un'iniziativa inedita: il lancio del docu-film 'Sea More' e di una serie di 'highlights' dedicati alInternazionale e alla città di. Il docu-film, un inedito di 9 minuti nato dalla collaborazione fraNautica e BsideFilms partecipa al Premio Film Impresa organizzato da Unindustria in collaborazione cone Anica, che assegnerà i riconoscimenti selezionati da una giuria d'onore presieduta quest'anno dal registra e sceneggiatore Gabriele Salvatores. Il film sarà parte integrante delle attività di internazionalizzazione nelle varie tappe già previste inpa, Middle East e negli Stati Uniti, mentre gli highlights saranno i protagonisti della strategia digitale di comunicazione diNautica, organizzatrice delInternazionale di. "Se navigando, al primo chiarore del giorno, vedrai il mare…" così recita la voce narrante iniziale del film che racconta ilin modo intimo, originale e profondo, prestando particolare attenzione al rapporto tra ilInternazionale e le suggestive immagini di, da sempre cornice dell'evento. "Il legame tra ilè da sempre strettissimo: la manifestazione è un elemento di traino e simbolo identitario della città, un evento che porta sultantissimo valore – commenta Saverio Cecchi, Presidente diNautica. È un evento estremamente complesso e articolato. Da oltre 60 anni porta ail meglio dell'industria mondiale, oltre ad essere la casa dell'industria nautica nazionale. Ilrappresenta la trasformazione diin Capitale della nautica". Il valore di un evento come ilha un riscontro importante non solo in termini di marketing territoriale ma anche in termini di ricaduta economica: il 63°Internazionale diha generato sulun valore di oltre 50 milioni diconsiderando la ricaduta dei soli visitatori (valore certificato da indagine Nielsen, azienda leader globale nella misurazione dell'audience, nei dati e nell'analisi) e un impattocomplessivo di 72 milioni di. Quest'ultimo dato è ricavato sommandoportato dai visitatori cui si aggiunge il valoregenerato dagli organizzatori e dagli espositori per la realizzazione e partecipazione all'evento. "Ci prepariamo alla nuova edizione delInternazionale diconsapevoli dell'enorme valore rappresentato dal nostro evento, che ogni anno porta la città e la nautica da diporto mondiale al centro del palcoscenico internazionale", commenta Alessandro Campagna, Direttore commercialeInternazionale di. "Tra due settimane – aggiunge – apriremo le iscrizioni della 64edizione (19-24 settembre): il lungo lavoro fatto fino a oggi insieme al Comune die alla Regione Liguria con il supporto del Governo nazionale ci porta a destinazione proiettandoci verso il futuro con un hub assolutamente innovativo e all'avanguardia, che rafforzerà ulteriormente il ruolo delInternazionale dinel panorama mondiale".