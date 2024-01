Confindustria | dal Csc un nuovo indice sull' economia italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il Centro Studi dilancia unindicatore per l', Rtt (Real time turnover), unelaborato con Teamsystem che già collabora con i Giovani Imprenditori di via dell'Astronomia. Si basa sul sistema di fatturazione elettronica gestito da TeamSystem: 400 milioni di fatture elettroniche l'anno per 900 miliardi di valore facciale. E' così in grado - viene spiegato - di stimare la dinamica dell'attività economica, in tempo reale, a partire dal fatturato di 200 mila imprese, con focus dedicati a macro settori, territori e dimensioni d'impresa. Ilaccompagnerà l'indagine rapida Csc'attività delle grandi imprese industriali. Come evidenzia Alessandro Fontana, il direttore del centro studi di via ...