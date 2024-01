Concorso scuola 2024 | verso la prova scritta Percorsi abilitanti | attesa per il decreto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 29 gennaio alle 14 | 30

Si attende il via alle prove scritte del Concorso docenti 2024 per la scuola dell'infanzia, prima ria e secondaria. Chi supera lo scritto passa ... (orizzontescuola)

I sei sono indagati a vario titolo per indebita percezione di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e reati di falso in concorso. In particolare si ...Scopriamo insieme il Castello Utvegio, una meraviglia poco conosciuta nel cuore di Palermo. Un tesoro poco conosciuto a due passi da casa ...Anche quest'anno Venezia ha scelto le sue Marie, le 12 ragazze che rappresentano il Carnevale in alcuni degli appuntamenti più significativi della manifestazione. Hanno tra i 18 e i 28 anni e sono stu ...