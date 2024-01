Con l' attacco alla base Usa in Giordania si è superata la «linea rossa»

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Durante la notte tra sabato e domenica tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e almeno trenta di membri in servizio sono rimasti feriti in undi droni partiti dSiria contro un piccolo avamposto americano in. Si tratta di "Tower 22", un avamposto nel deserto, vicino al confine siriano, utilizzato per le missioni delle forze speciali nella “terra di nessuno” dove si muovono i terroristi tra Iraq e Siria. Inoltre, l’avamposto serve agli Usa per controllare le vie utilizzate dai Guardiani della Rivoluzione iraniani per rifornire le loro entità. Si trova a venti chilometri a sud dell'aeroporto siriano di al-Tanf, un importante presidio del Pentagono. Dmetà di ottobre, le brigate armate da Teheran hanno cercato invano di bombardare al-Tanf. È la prima volta che membri delle truppe ...