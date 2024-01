Comportamento dei docenti per l’utilizzo in sicurezza di fotocopiatrici e stampanti | in allegato le “Raccomandazioni” | i “Provvedimenti” e le “Misure tecniche” dell’opuscolo di Sicurezza

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono sempre più diffusi, nelle nostre scuole, lee lee, come è risaputo, specie in prossimità della fine dei quadrimestri (o della diversa organizzazione prevista dall’istituzione scolastica), il loro utilizzo assume, talvolta, forme di utilizzo oltre la normalità essendo finalizzato alla duplicazione di schede, mappe, test e quant’altro possa risultare utile ai fini delle verifiche ormai troppo spesso affidate a crocette. Non possiamo esimerci, però, da effettuare alcune procedure e di attenerci ad alcune regole comportamentali. Innanzitutto, è sempre necessario affidarci al personale appositamente incaricato dal Dirigente scolastico. Personale che, molti DS, prevedono sia informato con congruo anticipo anche per programmare la fotocopiatura e la tempistica per realizzare quanto richiesto. Poi ci sono alcune procedure che è ...