Come si spiega l’occidente che tifa Hamas? Con il decostruzionismo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Viviamo in tempi paradossali” scrive l’ex direttore di First Things R.R. Reno. “Nelle ultime due generazioni, gli studenti universitari, soprattutto nelle università di alto livello, sono stati educati a credere che non esiste trascendenza. Gli esseri umani sono un insieme di istinti, gli viene detto, o software in hardware di carne, o qualche altrazione riduttiva. Eppure gli obiettivi progressisti utopici sono sostenuti con grande convinzione e instancabile ardore. È difficile far quadrare il cerchio. Da un lato le scienze naturali, sociali e umanistiche insegnano un nichilismo implicito (e talvolta esplicito); d’altro canto, gli attivisti propagandano l’idealismo rivoluzionario. Tutta la verità è ‘costruita socialmente’, ma la mente postmoderna in qualche modo sa che la bandiera arcobaleno rappresenta le aspirazioni migliori e più nobili, non solo per la ...