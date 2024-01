Come può il Pd allearsi con uno come Conte? Io credo che dalla Sardegna partirà la svolta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Domenica sera il riferimento farlocco dei “progressisti” italiani, Giuseppe, è stato intervistato da Fabio Fazio. E fra le tante, poche, cose dette ritengo doveroso riascoltare e analizzare le sue frasi su Trump e la guerra in Ucraina. A domanda diretta del conduttore, Giuseppe, riuscendo a contraddirsi in pochi secondi, non ha saputo e voluto dire chi sceglierebbe fra Biden e Trump. Ma ancora peggio ha detto che sulla guerra in Ucraina è più vicino a Trump e sulla vergognosa vicenda di Capitol Hill aspetta l’esito dei processi. Insomma, non avevamo bisogno di queste ulteriori frasi per capire chi è, o meglio chi non è, Giuseppe. Ma non basta, alcuni giorni fa, sempre il grande riferimento italiano dei “progressisti” ha affermato che il suo governo con la Lega di Matteo Salvini fu tra i più rivoluzionari della storia. ...