Come potenziare il PC vecchio e resuscitare qualsiasi computer

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Chi ha a che fare con un PCcon almeno 4-5 anni sulle spalle, dovrebbe considerare l'eventualità di procedere con alcuni aggiornamenti hardware. Invece di cambiare l'intero, potrebbe essere conveniente cambiare solo uno o due componenti interne (incluso il sistema operativo), così da dargli una nuova vita ed impedire, che diventi troppoper poter trovare ancora componenti compatibili in circolazione. Si può, così,PC, sia lato hardware che software, con una spesa sicuramente inferiore rispetto all'acquisto di undel tutto nuovo. Si potranno, e lo dico sinceramente, ottenere incrementi di performance molto impotanti, specie per alcune componentiRAM e disco fisso. Ovviamente non tutte ...