Com’è nato lo scandaloso modello estetico delle maschiette

Questa mattina Amadeus, in videochiamata con Fiorello durante la trasmissione “Viva Rai2!”, ha annunciato i duetti che saranno eseguiti dai big in ... (spettacolo.periodicodaily)

ItaloDisco dei The Kolors è stato il tormentone dell’estate e per questo motivo c’è molto hype intorno a Un Ragazzo Una Ragazza , il loro nuovo ... (biccy)

Coppia adotta bambino “mostro” abbandonato alla nascita – guarda com’è ora

In tutto il mondo, più di un miliardo di persone vive con una disabilità. In alcuni Paesi, i bambini disabili sono trattati come “fenomeni da ... (it.newsner)