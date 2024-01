Coltellata al ventre Arrestato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) È statol’uomo che ha ferito gravemente un ventenne nordafricano con una, sabato intorno alle 18.30 nei pressi di piazza Castello a Crema. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, questa persona era in un bar di una via limitrofa alla piazza. Poco dopo le 18 è uscito probabilmente per far ritorno a casa. È passato dai giardini della piazza, come era abituato a fare fino a poco tempo prima con il suo cane e ha incrociato tre giovani nordafricani. Non si sa per quale motivo, tra di loro sono cominciate a volare parole grosse e a un certo punto il cinquantenne ha estratto un coltello e ha pugnalato aluno dei tre amici, un ragazzo di vent’anni, che è rimasto a terra. Gli altri due hanno subito chiamato i carabinieri e una gazzella è arrivata immediatamente. I militari hanno dapprima chiamato i soccorsi ...