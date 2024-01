Colpito con un fendente durante una violenta lite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ferito alla gamba con un’arma da taglio dopo unascoppiata per motivi ancora da chiarire, è stato condotto in codice rosso in ospedale a causa della copiosa perdita di sangue: vittima del ferimento un uomo di 32 anni, di nazionalità romena, e l’episodio ha avuto come teatro una zona periferica di Abbiategrasso, via Cassolonvo, poco dopo le 17 del tardo pomeriggio di ieri. Al culmine di unae di una serie di eventi ancora tutti da ricostruire e che non si sa con esattezza quante persone abbiano coinvolto, il 32enne è statocon un’arma da taglio a una gamba da un soggetto poi datosi alla fuga. Una volta allertati i soccorsi, sul posto sono giunte in breve un’automedica e un’autoambulanza. Verificata la situazione l’uomo è stato medicato sul posto e poi trasportato in codice rosso in ospedale a causa della profonda ...