Colpi in serie a Poste e gioiellerie tra Caserta e Napoli | sgominata banda della “spaccata”

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Almeno 18 i furti commessi di recente, in parte con la tecnica”, in uffici postali, farmacie,ed esercizi commerciali tra le provincie di, dalle quattro persone arrestate oggi. Sono accusati di almeno 18 furti commessi di recente, in parte con la tecnica”, in uffici postali, farmacie,