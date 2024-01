Collovati su Juve-Empoli | «Non ho capito perché Yildiz era in panchina»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Fulvio, ex giocatore, ha parlato a La Domenica Sportiva della scelta di Allegri di lasciareininFulvio, ex giocatore, ha parlato a La Domenica Sportiva della scelta di Allegri di lasciareinin. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «La sua scelta di lasciareinfrancamente non l’ho capita, il turco ha 18 anni e lanon ha così tanti impegni da dover gestire, non credo quindi che potesse essere considerato già stanco. Anzi, in partite decisive come questadovrebbe essere utilizzato puntualmente,ha tutti i numeri del ...