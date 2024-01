Col ricavato degli autovelox si aggiustino le strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sono soddisfatto sapendo che i comuni, grandi e piccoli, preoccupati della nostra salute, hanno installato e continuano imperterriti ad installare migliaia di, tanto da diventare campioni del mondo. Non mi sfiora l'idea che il tutto sia per fare cassa e siccome respingo sdegnosamente questo dubbio, propongo che sia approvata una nuova legge : tutti gli incassi di queste strumentazioni vadano allo Stato che dovrà usarli obbligatoriamente per rendere le nostreun poco più vivibili e non da terzo mondo. Naturalmente le spese che i comuni sostengono per l'installazione e per la loro gestione saranno defalcate dai versamenti allo Stato. Una proposta ragionevole che toglierà tutti i dubbi di fare cassa senza che i comuni ne soffrano. Luigi Bignami