Cmr e il Paese delle Meraviglie | open day all’Istituto comprensivo ‘Cilea-Mameli’ di Caivano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Se puoi sognarlo puoi farlo” questo forse il motto più famoso di Walt Disney, è da qui che la Dott.ssa Peluso dirigente dell’IC Cilea Mameli diha preso ispirazione per l’opera day che si è tenuto domenica 28 gennaio. È stato infatti ricreato un vero e proprioche potesse ospitare non solo i tanti studenti che affollano solitamente le aule dell’istituto, ma anche i nuovi iscritti con i loro genitori. Ospiti dell’evento i fumettisti del Comicon, l’associazione genitori Age dell’area nord di Napoli e Gabriele Esposito cantante e cantautore napoletano che spopola tra i giovani. Grandissima è stata l’affluenza in una domenica calcistica, genitori e ragazzi, rapiti dal mondoche la dirigente Peluso ed il suo staff tra docenti e ...