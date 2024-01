Civitella Paganico | auto a fuoco sulla Senese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Grosseto, 29 gennaio 2024 – Nella tarda serata di oggi un’, per cause in corso di accertamento, è andata ain direzione Siena, all’altezza di. Il conducente, dopo aver fermato il veicolo nella corsia di emergenza, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili deldel comando di Grosseto per spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse alla vegetazione a bordo della carreggiata. Sul posto oltre alle squadre dei vigili delè intervenuta la polizia stradale e personale Anas per la regolazione del traffico. Fortunatamente non ci sono feriti.