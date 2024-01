“Cirooo!”, lo scherzo a Sandra Milo: il video storico (Di lunedì 29 gennaio 2024) Trentaquattro anni fa, Sandra Milo – morta lunedì 29 gennaio all’età di 90 anni – entrò nella storia della tv Leggi tutta la notizia su perizona (Di lunedì 29 gennaio 2024) Trentaquattro anni fa,– morta lunedì 29 gennaio all’età di 90 anni – entrò nella storia della tv

Advertising

Altre Notizie

Addio a Sandra Milo, la diva italiana e musa di Fellini aveva 90 anni Roma, 29 gen. (askanews) – È morta a 90 anni Sandra Milo, diva italiana e musa di Federico Fellini, che l’aveva soprannominata “Sandrocchia”. Elena Liliana Greco, in arte Sandra Milo, nata l’11 marzo ... Roma, 29 gen. (askanews) – È morta a 90 anni Sandra Milo, diva italiana e musa di Federico Fellini, che l’aveva soprannominata “Sandrocchia”. Elena Liliana Greco, in arte Sandra Milo, nata l’11 marzo ...

": l'urlo in tv trasformato in tormentone" target="_blank">Sandra Milo, "Ciro, Ciro...

Nooo...

": l'urlo in tv trasformato in tormentone Sandra Milo è stata protagonista di una delle telefonate più famose della storia della tv: in realtà si trattò di uno scherzo di cattivo gusto, ma la reazione ...

Sandra Milo e la telefonata choc: il video Non tutti sanno che la telefonata fu frutto di un atroce scherzo ai danni della povera Milo ...

invocando ad alta voce il suo nome: “Ciro, Ciro!“. Gli ospiti ...