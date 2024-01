Ciro? È grave? | il video dell' atroce scherzo a Sandra Milo in diretta tv

Cos’era accaduto Una telefonata in diretta la informava che suo figlio Ciro aveva avuto un grave incidente ed era ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Giovanni. Non era vero niente, ma ...Una telefonata anonima in diretta informa che suo figlio Ciro è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale. La Milo non riesce a trattenere le lacrime e scappa ...L'8 gennaio 1990 Sandra Milo fu vittima di un atroce scherzo televisivo a L'amore è una cosa meravigliosa su RaiDue: una telefonata la informava che il figlio Ciro era in gravi condizioni in seguito ...