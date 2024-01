Cinema in lutto | è morta Sandra Milo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Addio a. L’attrice, conduttrice e personaggio televisivo ènella sua abitazione a Roma, tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Lo ha reso noto la famiglia nella mattina di lunedì 29 gennaio. Si è spenta a novant’anni dopo aver avuto una lunga carriera ricca di soddisfazioni. “Sandrocchia”, come l’aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari delitaliano.