Cinema | addio a Sandra Milo

La comunità di Hollywood è in lutto per la scomparsa di Peter Crombie, attore amato e stimato, noto soprattutto per il suo ruolo nella celebre serie ... (thesocialpost)

Cinema in lutto : addio a Cindy Morgan - icona di “Tron” e “Palla da golf”

La comunità artistica è in lutto per la scomparsa di Cindy Morgan, attrice celebre per i suoi ruoli in pellicole cult come “Tron” e “Palla da golf“. ... (thesocialpost)