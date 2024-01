Cina | sculture in pietra custodiscono mausolei imperiali di dinastia Song settentrionale

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Pechino, 29 gen – (Xinhua) – Cliccate per vedere le maestoseincostruite per custodire le tombedella(960-1127) nella citta’ di Gongyi, nella provincia centrale cinese dello Henan. Agenzia Xinhua

