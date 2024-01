Ciclopista del Chianti a San Giovanni Taglio del nastro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arezzo, 29 gennaio 2024 – E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il percorso ciclabile che unisce SanValdarno a Cavriglia, arrivando fino al confine con il comune di Gaiole inin un'ottica di attenzione alla mobilità sostenibile e ai trasporti green. Si tratta della terza realizzazione, in sei mesi, di progetti riguardanti la rete di piste ciclabili che, a San, collega i confini comunali con le aree sportive, scolastiche, il centro storico, la stazione e i principali luoghi di attrazione e interesse. Aldelerano presenti il sindaco di SanValdarno Valentina Vadi, il consigliere regionale e ex assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, il primo cittadino di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, ...

Acque agitate all'interno del centrosinistra a Terranuova Bracciolini, dove le varie formazioni politiche e civiche (Azione, Italia Viva, Verdi, Sinistra Italiana, Partito Socialista, Civici ...Le Logge del grano di Arezzo, avranno una nuova destinazione, non più mercato coperto ma spazio aperto agli studenti universitari. L'immobile di via Garibaldi s ...Sono indagati anche l’azienda City Green Light srl di Vicenza e il suo manager messinese Christian Valerio, referente per il Sud Italia, nell’ inchiesta della procura di Trapani per turbativa d’asta e ...