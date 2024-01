Ciclismo | via libera antitrust | Red Bull pronta ad acquisire il 51% nella Bora-Hansgrohe

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La Red, marchio di bevande analcoliche austriaco, ha ricevuto il viadell’peruna partecipazione del 51%squadra ciclistica. L’opposizione si poteva sollevare fino al 26 gennaio e ciò non avvenuto. Il team manager Ralph Denk dichiara: “Con la decisione di oggi abbiamo superato un ostacolo importante. Le basi della nostra partnership con Redsono ora ufficialmente poste. Questo è il viache stavamo aspettando per portare avanti le formalità e molte parti specifiche della collazione. Tutti nelsanno quanto siano importanti le basi e la preparazione per il successo. Quindi ora stiamo facendo questo passo con la necessaria ...

Lipsia, 29 gen. (Adnkronos) - La Red Bull, produttore austriaco di bevande analcoliche, ha ricevuto il via libera dall'autorità antitrust nazionale per acquisire una partecipazione del 51% nella ...Il 23enne friulano è esploso lo scorso anno nel ciclismo su strada, dopo i trionfi già raccolti ...Fiandre e Roubaix. Milan sarà quindi al via del Giro d'Italia, dove dovrà difendere la maglia a ...