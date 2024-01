Ciclismo | Red Bull | via libera per quota maggioranza del team Bora-hansgrohe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Lipsia, 29 gen. (Adnkronos) - La Red, produttore austriaco di bevande analcoliche, ha ricevuto il viadall'autorità antitrust nazionale per acquisire una partecipazione del 51% nella squadra diprofessionistica. Ilha dichiarato che l'organismo antitrust "non ha obiezioni" alla partnership, con ulteriori dettagli che verranno forniti in una fase successiva. Si poteva sollevare opposizione fino al 26 gennaio ma ciò non è avvenuto. "Con la decisione di oggi abbiamo superato un ostacolo importante", ha detto ilmanager Ralph Denk. "Le basi della nostra partnership con Redsono ora ufficialmente poste. Questo è il viache stavamo aspettando per portare avanti le formalità e molte parti specifiche della collazione. Tutti nelsanno quanto siano importanti le basi e la preparazione per il successo. Quindi ora stiamo facendo questo passo con la necessaria considerazione e determinazione. Presenteremo gli ulteriori dettagli della nostra partnership nel corso della stagione". La Redè impegnata in molti sport tra cui la Formula Uno e lo sci alpino.