Ciclismo | Pogacar | Sogno la doppietta Giro-Tour La Vuelta? Per ora no

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 - Archiviata, come al solito con molte sorprese, la parentesi australiana, la stagione ciclistica è pronta a spostarsi in Europa, dove pian piano arriveranno gli appuntamenti con le corse più attese di primavera, che vedranno presentarsi alla startlist anche i nomi più attesi. Tra essi c'è Tadej, che intanto comincia a scaldare i motori ai microfoni di Cyclingnews. Prima lae poi la tripletta? Il primo tema all'ordine del giorno riguarda ovviamente la grande novità: la caccia allad'Italia-de France che manca dal 1998, a firma del compianto Marco Pantani. "Quest'anno avrò un approccio diverso rispetto al passato e inizierò a correre più tardi. Nonostante questo, la mia agenda resta piena, con la Strade Bianche che sarà il mio primo ...

