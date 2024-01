Cia incontra gli associati Domani prima assemblea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Torna il ciclo di assemblee territoriali “La Ciagli”, organizzato da Cia-Agricoltori Italiani Romagna, che inizia il suo percorso attraverso il territorio romagnolo da Cesena. Appuntamento alle 20.15 nella sede centrale di Cia (via Rasi e Spinelli 160). La serie di incontri sarà occasione per esplicitare l’attività dell’organizzazione e approfondire i principali temi di attualità, confrontandosi sulle tante questioni aperte che il settore e gli agricoltori stanno affrontando. I sedici appuntamenti in programma si concentreranno sulle calamità che hanno colpito la Romagna nel 2023, lo stato dell’arte dei provvedimenti e quali potranno essere le prospettive future.