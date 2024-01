Ci lascia a 90 anni vissuti in pienezza | bellezza e un pizzico di follia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Sandra Milo è morta oggi e già sembra impossibile. Ci aveva abituati alla sua presenza dolce e scherzosa. Se n’è andata nel sonno alla venerabile età di 97. Fino all’ultimo è parsa in gran forma, merito di una fibra d’altri tempi e di una voglia di vivere straordinaria. Sandra Milo in copertina in costume a 90: «La vecchiaia non è una vergogna» X ...