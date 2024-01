Chikungunya | Dengue | febbre del Nilo | perché bisogna fare attenzione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 29 gennaio 2024) I nomi, sicuramente, non sono propriamente comuni. Ma ci sono delle caratteristiche che preoccupano, quando si parla di malattie solo apparentemente d’importazione.patologie come, malattia di Chagas edelOccidentale o West Nile stanno diventando sempre più comuni anche da noi. Lo dicono i numeri. Nel 2023, in Italia sono stati 82 i casi autoctoni di, la “spaccaossa”, avvenuti direttamente nel nostro Paese, e 280 quelli importati da viaggiatori tornati da luoghi in cui la malattia è endemica; 7 i casi di; 600 i casi diagnosticati di malattia di Chagas dal 1998, e centinaia i positivi alla strongiloidosi, una forma di parassitosi, diffusa soprattutto tra gli over 65. Questi sono i dati ...