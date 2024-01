Chiara Ferragni | su caso pandoro Balocco indagherà la procura di Milano | risolto conflitto di competenza

Fine settimana da «separati»: l'imprenditrice digitale è andata in montagna con gli amici , mentre il marito è rimasto a Milano, dove ha cena to da ... (vanityfair)

Nuova svolta nel caso Ferragni: la Procura generale della Cassazione ha stabilito che è la Procura di Milano quella competente ad indagare sul «pandoro-gate» che lega L'imprenditrice Chiara Ferragni ...La decisione della Procura generale di Cassazione chiude la partita (per ora): Cuneo trasmetterà gli atti ai magistrati del capoluogo lombardo Sarà la Procura di Milano a portare avanti l’inchiesta ...Decisivo il luogo in cui sono stati firmati i contratti tra Balocco e le società dell'influencer e non dove è stato commesso il presunto reato Resta a Milano l’indagine per truffa aggravata a carico ...