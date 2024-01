Chiara Ferragni | la decisione è presa | chi potrà indagare sul pandoro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’indagine sulla controversa questione dei “Pink Christmas” di Balocco, griffati dalla nota influencere pubblicizzati sui canali social, rimarrà a Milano. Laarriva dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul conflitto di competenza territoriale sollevato dalle Procure di Milano e Cuneo. Entrambe avevano avviato inchieste in seguito a un esposto presentato dal Codacons in 104 Procura di tutta Italia. “La sostituta pg di Cassazione, Mariella De Masellis, deve ancora notificare al procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, la” che, al momento non è stata ufficializzata. La competenza è stata attribuita a Milano basandosi sul luogo in cui sono stati stipulati i contratti tra Balocco e le società di ...