Chiara Ferragni e il manager indagati per truffa | le carte della procura di Milano | «Consumatori ingannati da influencer con 30 milioni di follower»

Continuano i guai per l’influencer Chiara Ferragni . Adesso anche il suo braccio destro , Fabio Damato , risulta indagato per truffa aggravata per i ... (blogtivvu)

"Se è davvero la fine di Chiara Ferragni Secondo me sì". Inizia così l'intervista fatta dal sito Open a Federico Mello, giornalista Rai che in tempi non sospetti, probabilmente quando l'influencer ...Il «profitto» delle presunte truffe contestate a Chiara Ferragni per i casi del pandoro Balocco, delle uova pasquali Dolci Preziosi e della bambola Trudi, è «consistito anche nel rafforzamento ...Il "profitto" delle presunte truffe contestate a Chiara Ferragni per i casi del pandoro Balocco, delle uova pasquali Dolci Preziosi e della bambola Trudi, è "consistito anche nel rafforzamento ...