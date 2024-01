Chiara Ferragni e il caso beneficenza | l’inchiesta assegnata alla Procura di Milano

(Di lunedì 29 gennaio 2024)- Sarà ladia svolgere l'inchiesta con l'ipotesi di truffa aggravata sulle iniziative benefiche con accordi di sponsorizzazioni di. Lo ha deciso lagenerale di Cassazione che ha risolto il conflitto di competenza sollevato daltore aggiunto diEugenio Fusco dopo il rifiuto di trasmettere gli atti al collega di Cuneo, iltore Onelio Dodero, che riteneva anche lui di essere competente per ildel pandoro "Pink Christmas" della Balocco, essendo la sede dell'azienda dolciaria nella provincia piemontese. L'influencer è indagata anche per la sponsorizzazione alle uova di Pasqua della dolci preziosi e la bambola Trudi.

