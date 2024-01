Chiara Ferragni | anche il manager Fabio Damato indagato per truffa Il pandoro gate affidato ai pm di Milano | «Contratti con Balocco siglati lì»

In principio fu l’autodistruttivo video di scuse, poi venne il silenzio assordante, infine il ritorno in punta di piedi. A ben vedere però è ... (ilgiorno)

Continuano i guai per l’influencer Chiara Ferragni . Adesso anche il suo braccio destro , Fabio Damato , risulta indagato per truffa aggravata per i ... (blogtivvu)

Anche Fabio Damato, stretto collaboratore di Chiara Ferragni, è indagato per truffa aggravata nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sui casi del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua ...Chi ha visto la serie tv The Ferragnez lo ha già conosciuto in veste di braccio destro di Chiara Ferragni. Ora anche Fabio Maria Damato, general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni ...Il «profitto» delle presunte truffe contestate a Chiara Ferragni per i casi del pandoro Balocco, delle uova pasquali Dolci Preziosi e della bambola Trudi, è «consistito anche nel rafforzamento ...