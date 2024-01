Chiara Ferragni | anche il manager Fabio Damato indagato per truffa Il pandoro gate affidato ai pm di Milano | «Contratti con Balocco siglati lì»

Lui in smoking e papillon nero. Lei in abito blu con brillantini. Sfilano sul red carpet di Venezia e sembrano l’affermata attrice e il regista che ... (ilgiorno)

In principio fu l’autodistruttivo video di scuse, poi venne il silenzio assordante, infine il ritorno in punta di piedi. A ben vedere però è ... (ilgiorno)

Continuano i guai per l’influencer Chiara Ferragni . Adesso anche il suo braccio destro , Fabio Damato , risulta indagato per truffa aggravata per i ... (blogtivvu)

E' quanto sostiene il pg della Cassazione che ha sciolto, a favore della procura di Milano, la competenza territoriale sul fascicolo per truffa aggravata che vede indagata l'influencer Chiara Ferragni ...Non basta il cosiddetto 'ddl Ferragni' con cui il governo ha deciso di introdurre regole più stringenti per i testimonial pubblicitari dopo il caso del pandoro Balocco. Ora anche il Parlamento vuole ...Anche Fabio D'Amato, stretto collaboratore di Chiara Ferragni, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua nell'inchiesta della Procura di Milano. E' quanto risulta ...