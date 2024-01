Chi sono e che lavoro fanno i genitori di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Nel discorso post-match dopo lo storico trionfo agli Australian Open,ha rivolto un ringraziamento speciale ai propri. “Vorrei che tutti avessero deicome quelli che ho avuto io, mi hanno permesso di scegliere quello che volevo, anche da giovane. Non mi hanno mai messo sotto pressione. Auguro a tutti i bambini di avere la libertà che ho avuto io”, ha affermato il tennista. Anche il fratello adottivo del campione, Mark, in passato ha espresso gratitudine per gli insegnamenti ricevuti dai: “Ci hanno spronato a impegnarci, nello studio, nello sport e nel. Ma senza pressioni”, ha detto. Ma ? Il padre Hanspeter è nato nel 1964, la madre Siglinde è più giovane di due anni. Entrambinati in Alto Adige e ...